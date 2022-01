Campania: Caso (M5s), 7 mln per riqualificazione edilizia pubblica a Marano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buone notizie per Marano. È stato appena approvato il progetto di riqualificazione degli alloggi comunali di via Piave, nell'ambito del bando per la riqualificazione della edilizia residenziale pubblica. Per il progetto saranno stanziati 7 milioni e mezzo di euro. Si iniziano a vedere i primi frutti concreti del Pnrr ottenuto grazie all'opera di mediazione del presidente Giuseppe Conte. La politica con la "P" maiuscola è quella che tramuta le parole in fatti e questo è solo l'inizio". Lo ha affermato in una nota il deputato M5s Andrea Caso. (Ren)