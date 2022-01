© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avverrà domani la consegna di ulteriori 11 mila 500 vaccini di Moderna a Torino per affrontare la campagna per la somministrazione delle terze dosi. Lo ha annunciato Poste Italiane che effettuerà la consegna attraverso un camion speciale di Sda attrezzato con delle celle frigorifere. Il mezzo partirà da Chiavari per arrivare fino all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. (Rpi)