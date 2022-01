Sardegna: dall'Aou di Sassari un appello alla donazione di sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un accorato appello quello che arriva dal Centro trasfusionale dell'Aou di Sassari. La carenza di sangue, infatti, è a livelli di guardia e il rischio è quello di possibili ripercussioni sulle attività chirurgiche. Il direttore del centro di via Monte Grappa lo ha scritto anche alla direzione generale e ai reparti ospedalieri, in particolare quelli che svolgono attività chirurgiche. "La grave mancanza di emocomponenti - ha affermato Pietro Manca, direttore del Servizio immunotrasfusionale dell'Aou di Sassari - rischia di compromettere le attività chirurgiche. Il nostro impegno è massimo, in particolare per garantire le urgenze non procrastinabili”. “Abbiamo anche avvisato la struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali e sono stati presi contatti con le altre strutture trasfusionali della Sardegna. Anche queste ultime, purtroppo, vivono la nostra stessa situazione", ha proseguito. Il Servizio immunotrasfusionale, intanto, per cercare di risolvere il problema, si è attivato con le associazioni di volontariato che si occupano di raccolta sangue, così da mettere in campo eventuali iniziative che consentano di ridurre i disagi. (segue) (Rsc)