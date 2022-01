Covid: Iovino (M5s), caos tamponi, aperto drive-in al Vulcano Buono di Nola (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Dopo il caos dei giorni scorsi, con code anche fino a cinque ore di cittadini in attesa del tampone e un riverbero inevitabile sul traffico veicolare cittadino, il drive-in sarà spostato dal centro cittadino di Nola (Napoli) all'area antistante il centro commerciale Vulcano Buono". È quanto ha annunciato il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Iovino. "Una decisione maturata grazie allo sforzo e all'impegno della direzione amministrativa e di tutto il personale sanitario della Asl Napoli 3 Sud - ha continuato Iovino - con cui sono stato costantemente in contatto in questi giorni. Creare un hub più ampio per accogliere i numerosi cittadini che chiedono ogni giorno di poter effettuare un tampone, alla luce dell'incremento sensibile della curva dei contagi, è una decisione inevitabile e di buonsenso". "Per questa ragione - ha concluso il deputato - è stato anche incrementato il personale in servizio al drive in". (Ren)