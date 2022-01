Napoli: in auto con cocaina ed eroina, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In auto con la droga, arrestato. Gli agenti della polizia locale di Napoli a Piazza Museo Nazionale hanno notato un autoveicolo che transitava in senso vietato e intimato al conducente di fermarsi ed esibire i documenti. All’atto del fermo il conducente avrebbe riferito di essere sprovvisto di documenti e dichiarava di essere cittadino Nigeriano, tale T.J di anni 26, a quel punto gli uomini della Locale gli comunicavano che doveva seguirli presso la Polizia Scientifica della Questura per accertare le sue generalità. Il soggetto iniziava ad agitarsi e con fare furtivo, sostenendo di dover recuperare dall’auto le sigarette, cercava di liberarsi di una bustina di plastica, prontamente gli agenti la recuperavano e trovavano all’interno numerosi involucri confezionati singolarmente 23 di una sostanza in polvere bianca che successivamente grazie all’ausilio dell’Unità Cinofili della Guardia di Finanza, riconosciuta come cocaina e 43 involucri di polvere giallastra che è risultata essere eroina. Dalla perquisizione personale si rinveniva anche una somma di euro 285,00 in banconote di piccolo taglio e due telefoni cellulari. L’uomo è stato giudicato con rito direttissima e condannato a 4 anni di reclusione più ad un importo di 20.000 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con relativa confisca e distruzione degli stupefacenti. (Ren)