- Il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, ha convocato per oggi alle ore 14 la Conferenza in seduta straordinaria. Si discuterà il tema della gestione dei contatti, in particolare in ambito scolastico, nell’attuale fase dell’emergenza da Covid-19. (Com)