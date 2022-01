Lirica: Fondazione Ravello, il concerto di Lisette Oropesa in streaming e on demand

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lunga stagione 2021 della Fondazione Ravello si è chiusa lo scorso 26 dicembre all'Auditorium Oscar Niemeyer con l'inedito Concerto di Santo Stefano che ha visto il debutto a Ravello e in Campania di Lisette Oropesa, uno dei più importanti soprani di oggi, acclamata sui palcoscenici dei più grandi teatri del mondo. Il concerto, apprezzatissimo dal pubblico della Città della Musica, che ha visto sul palco la Nuova Orchestra Scarlatti, diretta da Fabrizio Maria Carminati, grazie alla disponibilità degli artisti, sarà riproposto in streaming gratuito il prossimo 6 gennaio alle ore 18 sul sito del Ravello Festival, sul portale cultura.regione.campania.it oltre che sulle pagine social della Regione e della Fondazione. Il concerto sarà anche fruibile on demand sul sito www.ravellofestival.com. (Ren)