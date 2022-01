Sardegna: dall'Aou di Sassari un appello alla donazione di sangue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Centro di via Monte Grappa arriva un invito alla donazione anche ai dipendenti dell'Aou. "Ci rivolgiamo a chi, tra il personale sanitario e amministrativo aziendale, possa donare il sangue a prendere contatto con il Servizio immunotrasfusionale e si chiede di sensibilizzare i potenziali donatori al problema, in modo da risolvere la condizione di grave carenza", ha concluso Manca. L'invito alla donazione arriva anche dalla direzione generale. "È importante che ci facciamo tutti interpreti di questa difficoltà ed estendiamo l'appello alla donazione a tutti i cittadini, non soltanto ai sassaresi”, ha affermato il direttore generale dell'Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano. “Ricordiamo, poi, che la nostra struttura segue anche i pazienti talassemici, circa 130, che hanno bisogno di trasfusioni periodiche. Abbiamo ripreso con gli interventi chirurgici programmati, nonostante il periodo pandemico, non facciamoci fermare dalla carenza di sangue. Doniamo", ha aggiunto. Per le prenotazioni al Centro trasfusionale di via Monte Grappa i donatori possono chiamare, dalle 8 alle 14, i numeri 079 20.61.462 oppure 079 20.61.496. Dalle 15 alle 19 possono telefonare allo 079 20.61.625. Per donare nella sede dell'Avis comunale è possibile chiamare lo 079 25.25.77 dalle 8 alle 14 e al numero di cellulare 370 14.34.967. Per l'Avis provinciale, infine, è possibile chiamare al numero 079 25.00.00. (Rsc)