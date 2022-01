Piemonte: Terna investe 120 milioni di euro per la transizione ecologica della rete elettrica della Val Formazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Terna investirà 120 milioni di euro per effettuare la transizione efficiente e sostenibile della rete elettrica della Val Formazza in Piemonte, che include 7 comuni del territorio. Lo ha annunciato la stessa Società in un comunicato stampa. Il progetto prevede la demolizione di circa 60 chilometri di elettrodotti aerei esistenti in alta tensione per un totale di 225 sostegni, da realizzarsi al completamento di 76 chilometri di nuove linee elettriche aeree e 10 chilometri in cavo interrato. (segue) (Rpi)