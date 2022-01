Covid: record di casi in Piemonte (20.453), 21 decessi e oltre 1.500 ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ben 20.453 i nuovi casi Covid registrati oggi in Piemonte. Un nuovo record che porta il rapporto tamponi-casi al 19,6 per cento. Di questi positivi 14.733 sono asintomatici (72 per cento). Crescono anche i ricoveri, ora sopra i 1.500 con i 62 nuovi ingressi in ospedale (57 nei reparti ordinari e 5 nelle terapie intensive). Pessima giornata sul fronte decessi: la Regione ne ha registrati 21, di cui due avvenuti oggi. L'unico dato positivo riguarda le guarigioni che in data odierna sono state ben 5.033. (Rpi)