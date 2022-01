Torino: crescono nel 2021 i visitatori del Museo Egizio grazie alle maggiori aperture rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 398 mila 336 i visitatori del Museo Egizio nel 2021. Nel 2020 erano stati 241 mila 139. Lo ha annunciato lo stesso Museo in una nota stampa. I numeri in crescita derivano dai giorni di effettiva apertura dello spazio museale. Nel 2020 erano stati 185 a causa dell'emergenza pandemica, mentre nel 2021 son stati 274 nonostante il protrarsi del Covid-19. Il mese con più visitatori è stato novembre con 60 mila 473 persone, seguito da ottobre, con 58 mila 271 visitatori e agosto, con 53 mila 433 persone. L'entrata in vigore del Green Pass non ha quindi influito negativamente sugli ingressi. (Rpi)