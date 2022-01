Covid: Cirio, in Piemonte gialli ma situazione ospedaliera non è a livelli preoccupanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo tra gli ultimi a diventare gialli rispetto alle altre regioni d'Italia e quindi abbiamo un buon margine. La situazione ospedaliera, seppur da tenere sotto controllo, non è a livelli preoccupanti. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante l'evento di riapertura dell'hub vaccinale del parco del Valentino a Torino, commentando l'andamento della pandemia in Piemonte. "Dobbiamo vaccinare in fretta evitando di avere altri stop", ha concluso. (Rpi)