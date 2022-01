Piemonte: Confesercenti su previsione saldi, spesa in calo per aumento bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte la spesa media per i saldi sarà probabilmente tra i 150 e i 180 euro, in lieve calo e caratterizzata da acquisti oculati. E' questa la previsione di Confesercenti Torino sulle prossime settimane di acquisti in Regione. Il motivo, spiega il presidente Giancarlo Banchieri, "purtroppo riguarda la rapida diffusione di Omicron e gli aumenti delle bollette di gas ed energia elettrica, che generano inflazione e costringono le famiglie e rivedere le loro priorità di spesa, rischiando di minare la fiducia dei consumatori e di azzoppare la ripresa. Tuttavia, proprio queste vendite di fine stagione costituiscono un’occasione di vero risparmio: speriamo che i nostri clienti sapranno coglierla". (segue) (Rpi)