Piemonte: Confesercenti su previsione saldi, spesa in calo per aumento bollette (2)

- L'indagine effettuata da Confesercenti mostra che il 42 per cento dei piemontesi (contro il 39 per cento della media nazionale) ha già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti con un budget medio tra i 150 e i 180 euro, in calo rispetto ai 200 euro dei saldi invernali precedenti. Cresce invece ancora l'acquisto d'impulso, dal 41 per cento del 2020 al 46 per cento previsto per quest'anno. La spesa sarà fortemente polarizzata sotto i 300 euro: il 47 per cento acquisterà per meno di 100 euro, mentre il 43 per cento spenderà tra i 100 e i 300. Soltanto il 10 per cento supererà la soglia dei 300 euro. (segue) (Rpi)