Piemonte: 162 milioni di euro dal Pnrr per 79 progetti di 21 comuni della Regione

- Sono quasi 162 i milioni di euro legati al Pnrr che saranno destinati alla Regione Piemonte, rispetto al bando sulla legge di bilancio 2020. Lo ha stabilità il ministero dell'Interno in una nota diffusa lo scorso 31 dicembre e resa pubblica dalla Regione in un comunicato stampa odierno. Saranno 79 i progetti finanziati, provenienti da 21 comuni, a sostegno di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. (segue) (Rpi)