Napoli: Manfredi incontra direttore Ansfisa, in servizio nuovi treni entro fine 2022

- "L'amministrazione comunale reputa l'immissione dei nuovi treni della Linea 1 della Metropolitana un tema centrale per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico a Napoli". Lo ha dichiarato in una nota il Comune di Napoli che ha poi proseguito: "Da oggi l'Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti) diventa ente responsabile in Italia per l'immissione in servizio dei treni metropolitani. E come primo rilevante segnale di attenzione verso le problematiche della città, stamattina il direttore dell'Agenzia, Domenico De Bartolomeo, ha scelto di venire a Napoli, insieme al direttore della direzione generale per la sicurezza delle strade e autostrade, Emanuele Renzi, per incontrare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza". Infine il Comune ha concluso: "Ansfisa si è impegnata ad accelerare l'immissione in servizio dei nuovi moderni veicoli, che andranno in servizio entro la fine del 2022, avendo sempre come priorità la sicurezza dei viaggiatori". (Ren)