Piemonte: 28 milioni di euro dal Pnrr per 5 comuni della provincia di Alessandria

- La provincia di Alessandria riceverà 28 milioni di euro di fondi dal Pnrr. Lo ha annunciato la Regione Piemonte in una nota stampa. Sono ben 11 i progetti che hanno ricevuto l'ok dal bando per i fondi europei. "Sono risorse importanti che premiano, ancora una volta, la capacità progettuale dei Comuni piemontesi. Accanto alle risorse del Pnrr, alcuni interventi verranno cofinanziati dagli Enti locali, consentendo così di implementare e potenziare su molti interventi le risorse già messe in campo dalla Regione Piemonte - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. Complimenti ai comuni per questo importante lavoro".(Rpi)