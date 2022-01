Ambiente: Anbi Campania, fiumi in calo in tutta la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania, nella giornata di ieri, sono stati registrati, rispetto al 27 dicembre scorso, 26 cali dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 3 soli incrementi, con i valori delle foci condizionati da marea calante e mare poco mosso. E’ quanto è emerso dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e acque irrigue della Campania (Anbi Campania). Rispetto a 7 giorni fa, i livelli idrometrici dei fiumi Volturno, Garigliano, Sarno e Sele sono risultati in consistente diminuzione, a causa della fine della fase di intense piogge che aveva caratterizzato lo scorso mese di dicembre. I tre principali fiumi della regione, Garigliano, Volturno e Sele, presentano ben 6 idrometri di riferimento su 7 con valori inferiori alle medie del precedente quadriennio 2018-2021. In ripresa i volumi dei bacini del Cilento mentre il Lago di Conza è attestato poco oltre la quota massima di regolazione autorizzata. (Ren)