Napoli: spaccio di droga nella "Vela Rossa", 2 arresti

- I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato 2 soggetti per detenzione di droga a fini di spaccio, sorpresi nella "Vela Rossa" del quartiere Scampia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, uno dei due avrebbe ceduto una dose di crack ad un cliente mentre nelle tasche dell'altro i militari hanno trovato 17 dosi di cocaina, 31 di crack, altrettante di eroina, 5 di hashish e 13 di cobret. Circa 74 grammi di stupefacenti e oltre 600 euro in contante, considerato dagli inquirenti provento illecito. I due soggetti sono stati posti nel carcere di Poggioreale di Napoli in attesa di giudizio. (Ren)