Benevento: bomba carta esplosa davanti tabaccheria, indagini in corso

- Una bomba carta è stata fatta esplodere la notte scorsa all'ingresso di una tabaccheria nel centro di San Leucio del Sannio (Benevento). L'esplosione è stata molto forte, coinvolgendo non solo la saracinesca della tabaccheria ma anche le vicine attività. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Benevento per avviare le indagini. Sono stati acquisiti i filmati dell'impianto di videosorveglianza della tabaccheria le cui telecamere non sono state danneggiate. All'interno del locale non è stato sottratto nulla lasciando prevedere la possibile natura dell'esplosione. (Ren)