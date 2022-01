Legge Bilancio: Pella (FI), accolto mio odg per finanziare tutti progetti rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'accoglimento del mio ordine del giorno alla Legge di Bilancio, anche i Comuni del Centro-Nord potranno aspirare a ottenere i fondi per rigenerazione urbana, fondamentali per programmare e investire sul futuro dei territori e delle comunità". Lo ha dichiarato il capogruppo commissione Bilancio per Forza Italia, Roberto Pella. “Le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana proposti dagli enti locali, come integrate dal decreto legge 152 del 2021 di cui sono stato relatore per la Camera dei deputati, ammontano a 3,4 miliardi”, ha proseguito. “Le richieste di finanziamento di progetti, attualmente avanzati dagli enti locali, ammontano a un onere complessivo di 4,3 miliardi: mancano quindi - ha aggiunto - circa 900 milioni all'appello che corrispondono per il 93 per cento a progetti presentati da Comuni del Nord che sarebbero così esclusi dalla graduatoria quasi totalmente, pur disponendo di progetti ammissibili”. In considerazione del fatto che “le problematiche del degrado urbano e del recupero delle periferie costituiscono temi di grande rilievo, molto sentiti dalle amministrazioni locali, e che, come tali, necessitano di interventi finalizzati al loro recupero, il governo si è impegnato a reperire i fondi mancanti per realizzare tutti i progetti ammessi”, ha concluso.(Rin)