Piemonte: il pre-report che porta la Regione in zona gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana dal 20 al 26 dicembre in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai è cresciuto. L'Rt è passato dall'1,31 all'1,35 e la percentuale di positività dei tamponi è salita all'8 per cento. L'incidenza ogni 100 mila abitanti è stata di 1.020,73 casi. Mentre, guardando ai ricoveri, la Regione ha superato la soglia di allerta sia per i posti letto in terapia intensiva (16,2 per cento), sia quella dei posti letto ordinari (20,2 per cento). Questi numeri hanno spinto il Piemonte dopo 28 settimane di zona bianca in zona gialla a partire dal 3 gennaio. (Rpi)