Piemonte: l'assessora al Lavoro, stanziati 7 milioni per l'apprendistato, porta il 43 per cento dei giovani verso assunzioni o nuovi contratti

- L’apprendistato duale rappresenta un’opportunità importante per il mondo della scuola, che riduce così le distanze dal mondo del lavoro, consentendo ai ragazzi di quarta e quinta di imparare non solo dai banchi di scuola, bensì attraverso una contestuale esperienza lavorativa retribuita. Nel 43 per cento dei casi al termine del percorso formativo c'è l'assunzione o un nuovo contratto. Per questo abbiamo deciso di investire 7 milioni di euro su questo settore. Lo ha affermato in una nota stampa l'assessora al Lavoro del Piemonte Elena Chiorino. (segue) (Rpi)