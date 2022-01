Piemonte: Cirio, su obbligo vaccinale deciderà governo, noi siamo per convincere non costringere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'obbligo vaccinale deciderà il governo. Noi comunque siamo per convincere non costringere. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante l'evento di riapertura dell'hub vaccinale del parco del Valentino a Torino. "In questi mesi abbiamo deciso di portare il vaccino alle persone non le persone al vaccino. Il nostro sistema si sta dimostrando particolarmente efficace e nessuno rimarrà con il Green Pass scaduto", ha concluso. (Rpi)