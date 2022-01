Covid: in Piemonte altri 63 ricoveri e rapporto tamponi casi all'11,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano a crescere i ricoveri Covid-19 in Piemonte. Con i 63 ingressi odierni la Regione si avvicina sempre più ai 1.500 posti letto occupati. I ricoverati nei reparti ordinari oggi sono stati 60, mentre nelle terapie intensive 3. Sul fronte dei casi oggi la Regione registra 4.583 positivi, di cui 3.641 asintomatici (79,4 per cento). In data odierna il Piemonte segnala 7 decessi, di cui nessuno avvenuto oggi. Infine, i pazienti guariti sono 1.206. (Rpi)