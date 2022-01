Piemonte: Colombero (Uncem), rischio spese insostenibili per adeguamento segnali tv nelle valli alpine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In diverse aree del paese il rischio concreto è che le unioni e i comuni, o le comunità montane, debbano far fronte a spese insostenibili per interventi di adattamento dei ripetitori al nuovo sistema. Le valli alpine vedono a rischio la tv. L'allarme è stato lanciato da Roberto Colombero, presidente dell'Unione Comuni Montani del Piemonte (Uncem). "Il rischio concreto è che vi siano a breve costi ingenti, a carico degli Enti, per il servizio pubblico cittadini a cui non potrà più essere garantita la visione della trasmissioni Rai - ha continuato Colombero - Per adeguare un impianto servono almeno 15 mila euro. E vi sono Enti che ne hanno più di dieci di proprietà. Serve un intervento politico del governo, Mise e ministero della Digitalizzazione in particolare, per ricercare soluzioni che non impattino sugli enti locali, che non hanno certamente le disponibilità economiche per far fronte ad adempimenti peraltro non dipendenti dalla propria volontà", ha concluso.(Rpi)