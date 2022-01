Balneari: M5s, trasparenza Regioni su demanio per riforma entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione delle concessioni balneari si trascina da oltre 15 anni e la soluzione tarda ancora ad arrivare. Per sbloccare la situazione, tutte le Regioni devono pubblicare l’albo delle concessioni demaniali, come già fatto meritoriamente dalla Regione Lazio con una delibera di Giunta. Lo hanno dichiarato i deputati del M5s in commissione Politiche europee. “In questo modo - hanno aggiunto - saranno accessibili le informazioni come il nome del titolare della concessione, il costo, eventuali subconcessioni e i metri lineari di costa oggetto di concessione”. “Il tavolo tecnico ‘di partito’ della destra mascherato da tavolo di governo non è la soluzione - hanno proseguito -, perché di fatto la destra propone solo rinvii su rinvii”. “Se vogliamo affrontare seriamente l’intera vicenda - hanno evidenziato - non si può non partire dalla trasparenza totale circa le concessioni demaniali”. “Come sottolineato in una nostra interrogazione di giugno 2020 a prima firma Berti e confermato anche dalla recente nota della Corte dei Conti, il sistema ‘Sid – portale del mare’ è lacunoso e non permette né una valorizzazione del demanio né mette in condizione il legislatore di fare le riforme”. “Non abbiamo più tempo, la sentenza del Consiglio di Stato ci impone una riassegnazione delle licenze entro fine dicembre 2023”, hanno sottolineato. “Auspichiamo che si arrivi quanto prima a una soluzione condivisa che tenga conto degli interessi dei lavoratori, dei consumatori, ma anche di chi oggi rivendica il rispetto del principio di concorrenza così come chi invoca considerazione per le imprese esistenti e gli investimenti fatti o ancora in corso”, hanno concluso. (Rin)