Pnrr: Regione Abruzzo, contrattualizzati i 33 esperti previsti

- Nel rispetto dei tempi imposti dal Dipartimento della Funzione pubblica, il Dipartimento della presidenza di Regione Abruzzo ha contrattualizzato i 33 esperti che sono stati assegnati al territorio per snellire le procedure e ridurre a zero le pratiche arretrate nei Comuni, allo scopo di consentire il successivo avvio dei progetti legati al Pnrr. Lo stanziamento per i 33 esperti è parti a 10.551.000,00 ripartito come segue: anno 2021, euro 1.278.110, 52; anno 2022, euro 3.518.098,03; anno 2023, euro 3.518.098,03; anno 2024, euro 2.236.693,42. Quattro Commissioni regionali, presiedute da altrettanti Direttori di Dipartimento, hanno selezionato i 33 profili scelti tra 250 candidature, indicate alla Regione esclusivamente dal Dipartimento della Funzione pubblica. Gli esperti si occuperanno, fin da subito, sotto il controllo della Cabina di regia Pnrr, composta dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, dall'assessore alle Risorse, Guido Quintino Liris, dal presidenti Upi, Angelo Caruso e dal presidente Anci, Gianguido D'Alberto, di verificare che il cronoprogramma inserito nel Piano territoriale Pnrr, approvato prima dall'esecutivo abruzzese e poi validato dalla stessa Funzione pubblica, con provvedimento numero 3714787 del 30/11/2021, sia rispettato. Intanto, i primi tre target previsti sono stati raggiunti: l'attivazione della Cabina di regia il 13 dicembre, ovvero entro 15 giorni dall'approvazione del Piano territoriale Abruzzo avvenuta il 30 novembre 2021; l'invio del Piano di attività di dettaglio e distribuzione territoriale delle task force effettuato il 28 dicembre e previsto con scadenza al 31 dicembre e, infine, il conferimento degli incarichi ai professionisti espletato il 30 dicembre 2021 e con scadenza al 31 dicembre. Entro il 10 gennaio è prevista una nuova convocazione della Cabina di regia e l'assegnazione degli obiettivi ai 33 esperti. (Com)