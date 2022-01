Abruzzo: Sospiri su Finanziaria, Regione in equilibrio, non ci sono sono tasse aumentate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, dopo aver guidato i lavori dell'Assemblea legislativa e annunciato, in tarda notte, l'approvazione del Bilancio di previsione della regione Abruzzo per le annualità 2022-2024, si è rivolto all'aula e agli abruzzesi con le seguenti parole: "Ringrazio i colleghi di opposizione che hanno permesso, con serietà, che in un solo giorno si facesse la Finanziaria della regione Abruzzo. Ringrazio i colleghi di maggioranza che con il loro lavoro hanno permesso di migliorare la Finanziaria. Ringrazio il presidente Marsilio e l'assessore Liris con i suoi funzionari. Auguro ai miei colleghi in quarantena di uscire presto e agli abruzzesi buon anno. Tra tante chiacchiere la regione Abruzzo ha la sua Finanziaria. È una Regione in equilibrio, ci sono tanti investimenti, ci sono 49 milioni di meno a disposizione, ma non ci sono tasse aumentate". (Gru)