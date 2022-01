Piemonte: il 96 per cento delle Rsa è Covid-free, nuovi sostegni per le strutture residenziali sanitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assegnazione temporanea di infermieri e operatori socio-sanitari, già occupati in queste strutture all’atto dell’assunzione nelle aziende sanitarie, è stata prorogata fino al 30 giugno 2022. E’ stato inoltre approvato un nuovo sistema di convenzioni che potrà consentire agli infermieri dipendenti delle aziende sanitarie di effettuare nelle Rsa, su base volontaria, turni aggiuntivi al di fuori dell’orario di lavoro e non in libera professione. Potranno così essere ancora più garantiti adeguati livelli di assistenza infermieristica alle persone ospitate. (segue) (Rpi)