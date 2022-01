Piemonte: maxi-sequestro di bombe carta e botti tra Torino e Biella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 800 i botti sequestrati negli scorsi giorni dalla Polizia in Piemonte. Gli interventi si sono concentrati a Torino e Biella. Nel primo caso un 60enne è stato trovato in possesso di 763 bombe carta le così dette "cipolle", pronte per Capodanno. Anche a Biella gli agenti hanno rinvenuto in una baita nel Biellese 30 chili di botti esplosivi che dovevano servire per i festeggiamenti di fine anno. Il proprietario era un 35enne. Il materiale è stato posto sotto sequestro e i detentori sono stati arrestati per detenzione illegale di materiale esplodente. (Rpi)