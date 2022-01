Camposano (Na): Rescigno(Fd'i), parentopoli in Comune, il sindaco assume la cugina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Altro che casa del popolo. Altro che meritocrazia. Il comune di Camposano (Napoli) è ormai “casa di famiglia”. Il sindaco Francesco Barbato ha assunto la cugina all’ufficio politiche sociali. Un incarico di 4 mila euro per 4 mesi di lavoro per la dottoressa Sara Barbato, cugina di primo grado del sindaco. La casta esulta. Siamo ormai ai titoli di coda. Il sindaco Barbato è ormai senza più vergogna”. È quanto ha denunciato Carmela Rescigno, capo dell’opposizione di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. (Ren)