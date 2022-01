Piemonte: Cirio su neonato in terapia intensiva Covid, attenzione anche su fascia pediatrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo i numeri che a livello nazionale ci dicono che la fascia pediatrica è coinvolta dal Coronavirus e quindi l'attenzione va generalizzata. Non dobbiamo dimenticare anche i nostri bambini e neonati. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante l'evento di riapertura dell'hub vaccinale del parco del Valentino a Torino, commentando il ricovero in terapia intensiva a Torino di un neonato per Covid. "Questa mattina mi recherò al Regina Margherita - ha continuato Cirio - per sincerarmi delle condizioni del neonato. Spero che la scienza possa fare dei passi avanti con chiarezza già dalla prossime settimane, anche per i più piccoli", ha concluso. (Rpi)