Piemonte: il 96 per cento delle Rsa è Covid-free, nuovi sostegni per le strutture residenziali sanitarie

- Il 96 per cento delle Rsa del Piemonte sono Covid-free. La conferma arriva in una nota stampa dal presidente della Regione Alberto Cirio: "Le nostre residenze per anziani si confermano uno dei luoghi più sicuri, grazie alla campagna vaccinale e al lavoro fatto in questi mesi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte insieme alle oltre 700 strutture". E nel 2022 continuerà il sostegno della Regione alle strutture residenziali sanitarie per anziani, disabili, minori, soggetti psichiatrici e con dipendenze. (segue) (Rpi)