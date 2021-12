© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci stiamo avvicinando molto ad un lockdown di fatto per i non vaccinati” viste le numerose restrizioni introdotte. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervengo a Sky Tg24. A questo punto “forse l’obbligo vaccinale sarebbe più chiaro per tutti e creerebbe minori equivoci”, ha aggiunto. (Rin)