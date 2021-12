Sardegna: a Cagliari approvato il nuovo regolamento di polizia urbana, introdotto il Daspo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo Regolamento “abbiamo la possibilità di scoraggiare certi atteggiamenti e di far capire che se tutti ci comportiamo in un certo modo, viviamo meglio e la città sarà più pulita e vivibile". Lo ha dichiarato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, presentando il nuovo regolamento di Polizia Urbana, approvato dalla giunta e pronto a passare nelle commissioni Consiliare Permanenti prima di approdare in consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Il documento definitivo sostituirà il precedente Regolamento attualmente in vigore, che risale al 1931. "Era necessario – ha precisato Paolo Truzzu – adeguare il concetto di sicurezza urbana ai nostri tempi. E con questo testo vogliamo evitare di puntare su un sistema punitivo ma proporre ai cittadini comportamenti responsabili che consentano a tutti di vivere meglio la città". Le nuove norme prevedono l'introduzione del Daspo all'individuazione di tutta una serie di aree, ventiquattro in totale denominate zone rosse (stazioni, cimiteri, edifici di pregio, ospedali e in generale le zone nelle quali c'è maggiore afflusso di persone) che vengono delimitate in modo da garantire maggiore vivibilità delle stesse. Ma l'attenzione del nuovo Regolamento ("aperto al miglioramento ma non allo stravolgimento", come ha sottolineato lo stesso sindaco Truzzu) è andata anche verso altri aspetti importanti sui quali il primo cittadino è stato, spesso, costretto a procedere con alcune ordinanze urgenti. (segue) (Rsc)