Ue: fondi strutturali europei, Mims raggiunge obiettivo 2021 del Pon, spesa certificata 647 milioni di euro

- Con una spesa certificata pari a circa 647 milioni di euro il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha raggiunto l’obiettivo previsto per il 2021 sull’utilizzo dei fondi comunitari inseriti nel Programma Operativo Nazionale (Pon) ‘Infrastrutture e Reti’ del periodo 2014-2020. La soglia di spesa di 639 milioni di euro indicata come target per l’anno in corso è stata ampiamente superata. Il raggiungimento di questo importante traguardo, che è stato possibile grazie all’impegno della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali del ministero, è stato certificato dalla comunicazione ufficiale inviata agli uffici della Commissione europea.(Com)