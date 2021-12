Bologna: Bernini (FI), cordoglio per scomparsa Anna Maria Silvi Bonaga, esempio di passione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Con Anna Maria Silvi Bonaga se ne va un importante punto di riferimento del commercio bolognese, un esempio di passione e determinazione per tutti. Lo ha dichiarato la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “Una donna che ha dedicato la sua vita allo storico panificio di famiglia, tramandando l’amore per le tradizioni e le eccellenze del territorio: un orgoglio per tutti i bolognesi che certamente la ricorderanno con grandissimo affetto”, ha aggiunto. “Ai familiari, agli amici, a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla, vadano le mie più sentite condoglianze”, ha concluso. (Rin)