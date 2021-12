Napoli: Manfredi e Amato, rilanciare inserimento lavorativo per disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e la presidente del Consiglio comunale Enza Amato hanno indirizzato ai sindaci e ai presidenti del consiglio comunale dell'Area Metropolitana di Napoli una nota a firma congiunta, con la proposta di un percorso di inclusione lavorativa degli ipovedenti, attraverso la programmazione di specifiche assunzioni negli Enti locali, cosi'come previsto dalla legge 113 del 1985, che negli ultimi anni non ha trovato applicazione: "Con l'inizio della nuova fase di ripresa economica occorre rilanciare nell'agenda politica il tema dell'integrazione sociale e dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ed in particolare con disabilità visiva .L'obiettivo è sensibilizzare le Amministrazioni della Città metropolitana di Napoli verso un tema fondamentale, sia per l'inclusione delle persone con disabilità visiva che per adempiere al dettato normativo".(Ren)