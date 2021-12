Recovery: Zingaretti, Pnrr grande occasione il Centro Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro Italia, Roma e il Lazio, potranno avere un ruolo trainante in questa fase: "Ho lanciato uno slogan: costruiamo l'Italia tra i due mari. Il Paese nel dopo guerra è stata pensato tra Nord e Sud, non da Est a Ovest. Finalmente questo tema dell'Italia centrale ha preso forza per due motivi. La riscoperta delle aree interne, della montagna, del rapporto con l'Umbria e l'Abruzzo. L'altro è il rapporto tra le due coste. La novità è che si sta parlando di come unire Civitavecchia e Pescara sia su ferro sia su gomma e sono progetti finanziati", ha concluso Zingaretti. (Res)