Covid: Cirio su Piemonte in zona gialla, ora più che mai ci appelliamo a chi ha ancora dubbi sul vaccino

- Il passaggio in zona gialla è frutto della crescita del contagio che si sta registrando a livello globale, ma testimonia anche come i numeri delle ospedalizzazioni in Piemonte siano ancora contenuti e, anche questo, è merito dei vaccini. Per cui, ora più che mai, ci appelliamo a chi ha ancora dei dubbi, perché il vaccino è la nostra unica arma per salvare la vita e le nostre comunità. Lo hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi, a seguito della conferma da parte del pre-report nazionale sul Covid-19 che da lunedì il Piemonte sarà in zona gialla. "Il grazie va a chi, nel nostro intero sistema sanitario, anche in questi giorni di festa sta continuando con noi a correre per somministrare le terze dosi, (segue) (Rpi)