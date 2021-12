Piemonte: il 96 per cento delle Rsa è Covid-free, nuovi sostegni per le strutture residenziali sanitarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri importanti provvedimenti saranno adottati nei primi mesi del 2022, come l'adozione di nuove linee guida che consentiranno ad operatori socio-sanitari specializzati di coadiuvare gli infermieri nella somministrazione dei farmaci che gli ospiti devono assumere; il potenziamento delle attuali forme di assistenza domiciliare; il monitoraggio mensile delle convenzioni, in modo da garantire omogeneità e utilizzo delle risorse previste per ogni singola Asl; la revisione dell’attuale assistenza socio-sanitaria alle persone anziane non autosufficienti, per arrivare anche ad una riduzione delle fasce di assistenza infermieristica. (Rpi)