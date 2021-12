Molise: presidente Consiglio regionale Micone traccia bilancio su attività 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Micone ha, poi, spiegato: "Potremo tutti leggere i dibattiti e i confronti politici compiuti nei momenti più strategici, ma anche difficili o drammatici che la classe politica di questa regione, espressione di ogni schieramento, ha compiuto, per scrivere in atti legislativi o amministrativi, o ancora risoluzioni, il futuro di questa terra. Potremo capire perché sono state assunte alcune decisioni o perché altre proposte non hanno trovato il consenso necessario per divenire leggi o atti amministrativi o di indirizzo. Tutto questo lavoro è stato fortemente voluto per dare concretezza alle celebrazioni per i 50 anni di vita politica e legislativa del Consiglio regionale, pur dovendo sacrificare l'organizzazione di eventi collettivi per le note vicende pandemiche. Un modo per esaltare e promuovere la storia, l'azione e l'incisività dell'Assemblea legislativa regionale nella vita singola e collettiva dei molisani e del Molise. Anche in questo caso abbiamo lavorato in un rapporto sempre stretto e operativo con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. In sincronismo con tutto ciò abbiamo fortificato la comunicazione diretta con cittadini e portatori di interesse implementando, con contenuti giornalistici e materiale ufficiale, il sito web del Consiglio regionale, ma anche i canali social Facebook e YouTube, ai quali in questi ultimi mesi abbiamo aggiunto il proprio profilo istituzionale su Instagram. Un modo per informare i vari pubblici di riferimento in maniera veloce, con linguaggi appropriati e su un piano di piena ufficialità, di tutte le attività singole e complessive del Consiglio regionale e dei suoi organi". (segue) (Gru)