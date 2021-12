Cultura: ministero, a Potenza la biblioteca è un polo culturale, tra libri antichi e preziosi erbari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Polo culturale ha sede in un nuovo immobile ad alta efficienza energetica che accoglie opere d'arte e un vasto patrimonio librario grazie a donazioni di particolare pregio, come l'Erbario del medico e chirurgo dell'ospedale San Carlo di Potenza, Orazio Gavioli, o le collezioni del pittore statunitense, Albert Friscia: 96 oli, 65 sculture in bronzo e due in marmo, 10 opere cinetiche e 580 opere tra grafiche e disegni rappresentano una vera e propria mostra permanente. Di particolare importanza anche la raccolta di Giuseppe Viggiani, nipote di Giustino Fortunato, donatore di oltre 15 mila volumi di contenuto umanistico, e il fondo Michele Carlucci, con le 3.250 unità di interesse enologico, compreso un Trattato di enologia. Il Polo bibliotecario conserva anche un consistente archivio storico, con una raccolta di volumi locali a partire già dal 1600, riviste e giornali fin dal 1808 e un importante fondo antico proveniente in gran parte dai conventi soppressi dei vicini comuni lucani: un patrimonio di manoscritti, incunaboli, cinquecentine, libri del Seicento e del Settecento, oltre a un importante fondo meridionalistico e storico letterario del 1800. "Il polo culturale integrato offre i tradizionali servizi bibliotecari e anche spazi di comunità – spiega la direttrice, Anna Maria Pilogallo – con l'obiettivo di ampliare le attività di sviluppo di intere comunità dal punto di vista culturale e sociale, offrendo luoghi di aggregazione come la sala Euterpe, che ospita una vasta raccolta di fumetti, gaming, filmati e che rappresenta, quindi, sia una modalità educativa per utenti di tutte le età, sia un metodo di aggregazione". (Com)