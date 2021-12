Terremoto: firmate ordinanze attuative fondo da 1,78 miliardi, via libera a misure per imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi del pacchetto per il “Rilancio economico e sociale” sono destinati in prevalenza alle imprese piccole, medie e grandi, e saranno resi disponibili nei primi mesi del 2022 attraverso specifici bandi pubblici, definiti dal Comitato di indirizzo composto dai rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e delle due strutture sisma 2009 e 2016. La finalità - prosegue la nota - è quella di promuovere e sostenere investimenti in grado di far emergere e rafforzare le potenzialità economiche del territorio, valorizzando al tempo stesso le specificità locali e l’innovazione, con attenzione alla sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale e l’occupazione delle donne e dei giovani. Gli interventi si avvarranno di specifiche misure di semplificazione e opereranno in maniera sinergica, complementare e aggiuntiva rispetto ad altri programmi di sostegno, a cominciare da quelli previsti dal Pnrr nazionale. Gli incentivi saranno articolati in funzione della dimensione delle imprese, privilegiando quelle che avevano sede nei due crateri e nei comuni maggiormente colpiti, e con strumenti differenti, comunque legati ai nuovi investimenti. Le ultime nove Ordinanze attuative del Fondo aree sisma, dopo l’intesa con il capo della Struttura di Missione Aquila 2009, Carlo Presenti, i presidenti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di Coordinamento integrata cui partecipano anche il Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande, e i rappresentanti dei sindaci del territorio saranno firmate tra oggi e domani dal commissario Legnini. (segue) (Com)