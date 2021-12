Piemonte: Libera, per la giunta Cirio la lotta alle mafie non è una priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati in nostro possesso, aggiornati a settembre 2021, sono 322 gli immobili confiscati in via definitiva, ma solo il 21,1 per cento (pari a 68 unità) è stato utilizzato; l’8,4 per cento (pari 27 unità) è destinato ma ancora non utilizzato e il 70,5 per cento (pari a 227 unità) non è ancora stato destinato ed è quindi ancora nella responsabilità della Anbsc. Questi numeri posizionano il Piemonte al penultimo posto in Italia per riutilizzo del patrimonio immobiliare appartenuto alle organizzazioni mafiose", ha concluso Libera. (Rpi)