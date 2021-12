Recovery: Zingaretti, Pnrr grande occasione il Centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'occasione storica. "Roma e il Lazio possono diventare la locomotiva della ripresa del Paese. Non possiamo sbagliare". Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ricorda in una intervista a "Il Messaggero" che nei prossimi anni "con le risorse del Pnrr, in aggiunta a quelle della nuova programmazione europea e nazionale, partirà una stagione di investimenti mai visti in precedenza: 10,6 miliardi di euro". E la macro area del centro Italia sarà da traino per il Paese. Roma e il Lazio sapranno cogliere l'occasione offerta dal Pnrr: "C'è la felice coincidenza di alcune condizioni. La prima è storica: 2025 Giubileo, 2030 Expo, 2033 Bimillenario della morte di Cristo. E ci sarà un flusso di risorse che mai questo territorio ha conosciuto. Solo dalla programmazione europea, 2021-2027, 4,4 miliardi di euro. Per quanto riguarda il Pnrr parliamo di 1,2 miliardi, tra questi 698 milioni per la nuova sanità digitale ma anche di prossimità (case comuni, ospedali e centrali operative), 240 per l'edilizia popolare, 261 per i trasporti". "Si aggiungono - spiega il presidente - le risorse del Pnrr a livello nazionale con forti ricadute sul Lazio, come i 160 milioni per il porto di Civitavecchia. In più ci sono i fondi per la Capitale legati al Giubileo". (segue) (Res)