Recovery: Zingaretti, Pnrr grande occasione il Centro Italia (2)

- Il timore però che la macchina pubblica non sappia sfruttare questa occasione è forte. "Tutto dipenderà dalla qualità del governo. Io sono ottimista, siamo riemersi dall'abisso. Forse lo dimentichiamo, ma nel 2013 c'era il rischio di non pagare gli stipendi. Servono anche atti forti: mi ha colpito il silenzio con cui non si è commentato il protocollo che come unica Regione abbiamo siglato con la Dia e la Procura nazionale antimafia: forniremo ad entrambe tutti gli appalti, le concessioni e i finanziamenti del Pnrr e della nuova programmazione europea. Sarà un deterrente contro i rischi di infiltrazioni criminali e mafiose. Non facciamo finta che il problema non esista". Si aspetta una spinta allo sviluppo: "Sì ma non deve essere una spesa neutrale. Non deve avere come obiettivo solo l'aumento del Pil e, come pure è giusto, creare lavoro. Diamoci una missione politica ed etica: aggredire in maniera sostanziale tutte le diseguaglianze che indeboliscono l'Italia. Le diseguaglianze territoriali, sociali, generazionali e di genere. Non dobbiamo ricostruire l'Italia che c'era prima del Covid, queste risorse devono creare più giustizia". (segue) (Res)