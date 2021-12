Molise: presidente Consiglio regionale Micone traccia bilancio su attività 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Molise ha aggiunto: "Per il resto ci si è impegnati a dare la direzione politica alla Giunta regionale e, tramite questa, alle strutture amministrative sia della Regione che dell'Asrem, per attuare in modo corretto le finalità e le strategie delle leggi regionali vigenti, orientando la loro azione in direzione delle emergenze o delle evidenze che di volta in volta la situazione pandemica ed economico-sociale ha richiesto. In tantissimi di questi appuntamenti legislativi o di indirizzo, maggioranza e minoranze, pur in una logica dialettica di confronto, in alcuni casi aspro, hanno trovato unità di intenti, votando nella stessa direzione. In altri casi, invece, ci si è divisi, pur rispettando e comprendendo le ragioni di chi votava in modo diverso. Segno di maturità politica e di responsabilità istituzionale. Non sono mancate, poi, le riflessioni sull'autonomia regionale, sulla necessità di difendere questa importante conquista che ci lasciarono i nostri nonni e di renderla per adeguarla alle sfide post pandemiche, magari attraverso una cooperazione rafforzata con altre Regioni. Un dibattito, promosso da questo Consiglio regionale, nel quale sono intervenute tutte le parti politiche e le varie forze produttive e sociali operanti sul territorio. Parallelamente a tutto ciò, questa Presidenza ha inteso dare direttive per l'attuazione di un ennesimo pezzo di un percorso attivato dall'inizio della XII legislatura: promuovere l'innovazione della struttura amministrativa ed operativa del Consiglio regionale, qualificare e valorizzare al meglio ciascuna risorsa umana disponibile, non mancando di modernizzare e conservare opportunamente il grande patrimonio delle banche dati storiche ed amministrative di cui l'Assise è custode e implementatrice. Tutto questo in un periodo in cui si è dovuta registrare una diminuzione importante di personale, non supplito, a seguito di pensionamenti". (segue) (Gru)