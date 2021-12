Molise: presidente Consiglio regionale Micone traccia bilancio su attività 2021 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Micone ha concluso: "Il 2022 ci pone nuove sfide alle quali sono certo, con il buon senso, con l'unità di intenti, pur nelle singole differenze ideologiche e programmatiche, come sistema politico-istituzionale sapremo rispondere positivamente. Colgo quindi l'occasione per esprimere ad ogni molisano, in ogni parte del mondo residente, l'auspicio che il 2022 sia una anno di maggiore serenità, di concordia collettiva, di voglia comune di costruire un futuro migliore nel quale nessuno resti solo o indietro e tutti, giovani e anziani, si sentano protagonisti". (Gru)